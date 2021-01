Svezia, tribunale conferma esclusione di Huawei da asta per frequenze 5G

Ericsson

(Teleborsa) - Un tribunale svedese hacontro la sua. L'asta per le frequenze 5G avrà quindi luogo come previsto la prossima settimana, senza la partecipazione del colosso cinese. La vicenda nasce dalla decisione, presa ad ottobre, dell'(PTS) di vietare l’uso delle apparecchiature Huawei agli operatori qualificati che intendono partecipare alle aste del 5G del Paese.A dicembre ildi Stoccolma aveva decretato che PTS aveva diritto a vietare la partecipazione di Huawei all'asta, ma aveva anche affermato che la società avrebbe potuto appellarsi alla decisione. Perciò il gigante cinese delle telecomunicazioni aveva presentato ricorso a inizio 2021.Il ban a Huawei aveva allarmato anche diretti concorrente come, il cui CEO Borje Ekholm avrebbe fatto pressioni sul ministro del Commercio estero Anna Hallberg per intervenire sulla questione. Il timore della multinazionale svedese è che le, penalizzando le aziende europee, tra cui Ericsson e Nokia.