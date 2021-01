USA, prezzi produzione confermano crescita a dicembre

(Teleborsa) - Si confermano in crescitaa dicembre. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano (BLS), i prezzi alla produzione sono, rispetto al +0,1% del mese precedente. Il dato risulta poco sotto ledegli analisti che erano per un incremento delloi prezzi hanno registrato un, in linea con il consensus e con la crescita del mese precedente., ovvero l'indice depurato dalle componenti più volatili quali il settore alimentare e quello dell'energia, segnano un, come il mese precedente e rispetto al +0,2% del consensus, mentreal +1,4% precedente e dal +1,3% atteso.