Volkswagen, archiviato processo contro ex CEO Winterkorn per manipolazione del mercato

Volkswagen

(Teleborsa) - È stato archiviato il procedimento penale contro l'per presuntanell'ambito dello scandalo del. Il tribunale di Braunschweig, in Germania, ha affermato di aver deciso di interrompere il procedimento poiché la sentenza prevista in un altro caso, sempre legato alla truffa sulle emissioni, è più alta."In questo contesto, la condanna per manipolazione del mercato", ha affermato il tribunale in una nota. Questo procedimento, iniziato a settembre, aveva come scopo scoprire se c'era stata manipolazione di mercato da parte di Winterkorn, per averdella frode sulla misurazione dei livelli di gas di scarico nelle auto diesel.Winterkorn aveva rassegnato le dimissioni dalla Volkswagen pochi giorni dopo che l'Agenzia per la protezione ambientale degli Stati Uniti aveva annunciato un avviso di violazione sulle normative sulle emissioni il 18 settembre. Volkswagen utilizzava da anni une attivava i controlli delle emissioni, quindi li disattivava durante la guida normale.Prima dell'aggiunta del capo di imputazione per presunta manipolazione del mercato nell'autunno 2020, Winterkorn doveva già rispondere per i reati di