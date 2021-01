Wall Street avvia scambi in rosso con dati macro contratanti

Dow Jones

(Teleborsa) -, a dispetto dei solidi risultati annunciati dalle banche d'affari USA e del maxi piano di stimoli fiscali annunciato ieri da Biden . Il mercato sconta riposizionamenti connessi allemensili e leche precedono il giuramento del nuovo Presidente USA.sono arrivati oggi, con lache controbilancia appena il dato deludente delleA New York, l'indicesta lasciando sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea l', che continua la giornata sotto la parità a 3.787 punti. Leggermente positivo il(+0,2%); pressoché invariato l'(-0,06%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,54%),(-1,19%) e(-1,17%).del Dow Jones,(+0,78%),(+0,73%),(+0,52%) e(+0,52%).La peggiore performance è per, che cede il 3,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,02%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,98%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Tra i(+2,60%),(+2,54%),(+2,12%) e(+1,96%).Profondo rosso per, che flette del 3,51%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,71%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,20%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,79%.