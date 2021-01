Wall Street in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela a Wall Street, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 3.778 punti.Poco sotto la parità il(-0,31%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,39%.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nel listino, i settori(-2,55%),(-1,46%) e(-1,20%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+2,52%),(+0,86%),(+0,70%) e(+0,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,24%.In caduta libera, che affonda del 3,13%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,27 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,07%.Al top tra i, si posizionano(+3,38%),(+2,61%),(+2,31%) e(+1,96%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,79%.Sensibili perdite per, in calo del 3,75%.In apnea, che arretra del 2,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,74%.