B20, Confindustria: "Ridisegniamo il futuro post pandemia"

(Teleborsa) - "Il B20 di quest'anno dovrà affrontare una ricostruzione dopo la pandemia. Dobbiamo incidere e ci sono le condizioni perché ciò avvenga". Questo il messaggio delin vista delIl percorso di approfondimento e proposte della comunità business si pone l'obiettivo diLa guida dell'intero processo è stata affidata dal leader degli industriali aUn ruolo nel quale la "B20 Chair" sarà affiancata dagli, dai, e dallaa capo delle otto task force tematiche del G20 Business Summit.Un selezionato numero di ceo, italiani ed internazionali, – ha spiegato via dell'Astronomia – assisteranno Marcegaglia nell'indirizzo generale e nell'azione di advocacy attraverso un Advisory Board ed un International Advocacy Caucus. Nel dettaglio i lavori del B20 Italy si articoleranno attraverso 8 Task Forces focalizzate sulle principali priorità. Saranno guidate da, la vicepresidente di Confindustria con la delega per l'internazionalizzazione, per la task force "Trade & Investment";, la presidente di Mps, per il gruppo di lavoro su "Integrity & Compliance";ceo di Sky Italia, sui temi della "Digital Transformation";ceo Enel, per approfondire il tema "Energy & Resource Efficiency";, ceo Intesa Sanpaolo, su "Finance & Infrastructure";presidente Danieli, per "Employment & Education";presidente del gruppo farmaceutico Dompèm per la task force su "Health & Life Science";il ceo dell'Eni, per coordinare i lavori dell'"Action Council Sustainability & Global Emergencies".