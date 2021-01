Borse europee deboli. A Piazza Affari corre Stellantis

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

automotive

tecnologia

servizi finanziari

utility

vendite al dettaglio

petrolio

Stellantis

Exor

Inwit

STMicroelectronics

Telecom Italia

Atlantia

Terna

Banco BPM

Mutuionline

Biesse

doValue

Datalogic

Juventus

Cattolica Assicurazioni

B.F

Technogym

(Teleborsa) -, orfane oggi del fato di Wall Street chiusa per il Martin Luther King Day. La borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità, con l'attenzione degli investitori che resta focalizzata sul voto decisivo in Senato sulla tenuta del Governo Conte . Più in generale il focus degli operatori è rivolto all'evoluzione della pandemia e alla disponibilità dei vaccini.Sul mercato valutario, poco mosso, che scambia sui valori della vigilia a 1,207. Lieve aumento dell', che sale a 1.831,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 52,35 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +117 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,59%.poco mosso, che mostra un +0,03%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%, e resta vicino alla parità(-0,18%). Poco mosso il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 22.396 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 24.383 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,31%),(+1,28%) e(+0,94%).Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,78%),(-0,99%) e(-0,72%).Tra lea grande capitalizzazione, vola(+7%) nel giorno del debutto del nuovo gruppo automobilistico nato dalla aggregazione tra Fiat Chrysler e Peugeot.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,37%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,51%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,49%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,66%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,72%.del FTSE MidCap,(+4,21%),(+3,25%),(+2,19%) e(+2,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,26%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,90%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,60%.scende dell'1,03%.