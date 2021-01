Cina, Generali Investments: la ripresa ha buone possibilità di proseguire

(Teleborsa) - Ile le prospettive di crescita non saranno intaccate dall'aumento dei casi che il Paese sta affrontando in questi giorni, dopo dieci mesi di sostanziale controllo della pandemia. È quanto sostiene un'analisi didopo che la Cina, questa mattina, ha pubblicato i dati circa la crescita del PIL nel quarto trimestre 2020, insieme ai dati sull'attività di dicembre.Neldel 2020 l'economia cinese è, accelerando il passo rispetto al +4,9% del trimestre precedente. Il dato, comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica, risulta migliore delle stime degli analisti che avevano previsto un'espansione del 6,1%. N, superando anche in questo caso il consensus (+2%)."La Cina si afferma quindi come uno dei pochi paesi al mondo con un tasso di espansione positivo - ha osservato- Nonostante alcuni dati di dicembre si siano leggermente indeboliti, la crescita del quarto trimestre è stata trainata da forti esportazioni e dalla continua accelerazione della domanda interna".Gli analisti della società italiana hanno fiducia che la Cina riesca a controllare il recente aumento dei casi, grazie alla tempestività delle misure restrittive imposte. Di conseguenza, ha scritto Siepmann, "la politica economica ritirerà con cautela parte del suo sostegno e laufficiale a circa il 3%. Poiché in precedenza la PBoC si era basata principalmente su strumenti quantitativi, l'"."Non ci aspettiamo un primo aumento dei tassi prima della fine di quest'anno mentre, su scala più ampia, la politica riprenderà il derisking - in particolare nel settore immobiliare -. Nell’insieme, continuiamo ad aspettarci una crescita del PIL pari al +7,8% nel 2021", ha aggiunto Siepmann nella sua analisi.