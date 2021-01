Crisi di governo, Conte: "Dalle scelte di ciascuno dipende il futuro del paese"

(Teleborsa) - "Il mio è un: c'è un progetto politico ben preciso e articolato che mira a rendere il Paese più moderno e a completare tante riforme e interventi già messi in cantiere". È con queste parole che inizia, nell'aula della Camera, laagli interventi dei vari gruppi, dopo che a metà giornata era intervenuto per le comunicazioni sulla situazione politica determinata dalle dimissioni dei ministri di Italia Viva."Dalledi compiere. Siamo chiamati a costruirlo insieme, è un appello trasparente, alla luce del sole, chiaro che propongo nella sede più istituzionale e rappresentativa del Parlamento - ha aggiunto Conte - Abbiamo bisogno di affrontare tutte quelle, create dalla pandemia. Oggi abbiamo una società che rischia di uscire da questa pandemia con forti diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali"."Non bisogna avere timori e timidezze quando si ragiona con sguardo chiaro. Ho rivolto un. Chi si riconosce in questo progetto può dare un contributo", ha aggiunto, sottolinano la vicinanza all'Europa del suo esecutivo. "Per quanto riguarda questo progetto ho detto che ha unaa, perché l'Italia in questo momento si può giovare di una forte sintonia con l'indirizzo politico della commissione UE", ha spiegato.Nel corso del suo intervento, Conte ha fatto due riferimenti agli Stati Uniti. "C'è un altro elemento che rafforza il nostro progetto, e cioé il fatto che guardiamo con grande speranza alla. Ho avuto con lui una lunga, calorosa telefonata e siamo rimasti che ci aggiorneremo presto in vista del G20", ha detto Conte, sottolineando "l'approccio multilaterale" del presidente statunitense eletto e rimarcando che "l'agenda della nuova amministrazione USA è la nostra agenda". Inoltre, il premier ha fatto riferimento ai fatti del Campidoglio: "Dopo quanto successo ilin America, siamo consci che le nostre, e noi leader abbiamo un compito: non ci possiamo permettere, come successo negli Stati Uniti, di alimentare la tensione".Parlando deln ha detto che il governo sta "" per "circa il 50% se consideriamo tutti i progetti che si dispiegano in modo trasversale". E ancora che "il Recovery Plan arriva qui in parlamento per consentire a voi di dare il vostro prezioso contributo, di. Ma per essere ancor più chiaro avremo ancor più la possibilità di interloquire perché dopo aver raccolto le vostre osservazioni e quelli dei sindacati ci sarà la stesura finale del testo".Prima di terminare il suo discorso, che sarà seguito dalle, Conte ha parlato anche della ricostruzione post-sisma.. Nel 2020 la ricostruzione ha avuto una forte accelerazione. Le domande presentate e approvate sono aumentate del 60% rispetto al 2019. I contributi già approvati sono pari a 1,5 miliardi, 4mila famiglie hanno potuto far rientro a casa. Abbiamo 3.250 cantieri aperti".