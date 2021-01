Da accordo Parigi a migranti, Biden prepara la svolta immediata

(Teleborsa) -in vista dell'del 20 gennaio acon il Pentagono che ha autorizzato il dispiegamento fino adella Guardia Nazionale, a difesa della cerimonia del giuramento e dell'insediamento alla Casa Bianca diin un clima diI militari inizialmente previsti per le strade dellaera diIl Presidente "uscente"ha fatto sapere chela: "Per tutti coloro che me l’hanno chiesto,, aveva twittato venerdì 8 gennaio, prima che anche Twitter, dopo Facebook, oscurasse il profilo fino alla fine del suo mandato, in sciadopo l'assalto deicostato la vita a 5 persone.Nel frattempo, ildi Biden ha fatto sapere che il neo Presidente firmerà i suoi primi decreti per le gligià a partire dal 20 gennaio, appena insediato alla Casa Bianca.In tutto, unache verranno varati immediatamente, al massimo entro dieci giorni. Come nelle attese si tratterà in parte di norme che aboliranno alcuni dei più controversi provvedimenti di Donald Trump, come il divieto dida alcuni Paesi musulmani. Via libera poi al ritorno deglisulla lotta ai cambiamenti climatici e al programma che permette di riunire le famiglie di immigrati separate al confine col Messico.Tra le disposizioni sul fronte dellal'obbligo di indossare la mascherina nelle proprietà federali e nei viaggi tra stato e stato degli Usa. Previsto anche lo stop aglidagli studenti universitari.