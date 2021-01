Imprese, l'anno della pandemia chiude in attivo ma si teme shock nel 2021

(Teleborsa) - Alla fine,non si è rivelato annus horribilis per l'imprenditoria, ma il, scontando in pieno gli effetti della crisi economica. E' quanto emerge dall'ultimo rapportosulla natalità e mortalità delle imprese.Ilchiude con una fronte di 292.000 iscrizioni e 273.000 cessazioni al Registro delle imprese. Si tratta comunque di numeri molto piccoli rispetto a quelli di una quindicina di anni fa (nel 2006 si contavano 423 mila iscrizioni e 350 mila cessazioni)."L’andamento demografico dell’imprenditoria italiana è apparso, lo scorso anno, complessivamente caratterizzato da unasull’evoluzione della pandemia", sottolinea il rapporto, ricordando che "i attività dal Registro delle imprese si concentrano neied è in questo periodo che si attendono le maggiori ripercussioni della crisi dovuta alla pandemia".Si dovranno attendere, dunque, idella crisi sanitaria e del prolungato lockdown sull'attività d'impresa.2020, lo stock complessivo delle. Rispetto all’anno precedente, la rilevazione Movimprese segnala che le iscrizioni sono diminuite del 17,2% e le cessazioni hanno fatto segnare un calo del 16,4%.