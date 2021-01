In rosso la Borsa di Tokyo. Bene le piazze cinesi

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Avvio di settimana con segni contrastanti per le principali borse asiatiche, nonostante il PIL cinese abbia battuto le aspettative degli analisti nel quarto trimestre 2020. Gli investitori rimangono preoccupati per l'nel mondo.L'indice giapponeselascia sul parterre lo 0,97%, mentre, al contrario, giornata brillante per l', che termina in crescita dell'1,61%.In denaro(+0,71%); pesante(-2,54%).Negativo(-0,89%); sulla stessa tendenza, in ribasso(-0,74%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,07%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,09%. Seduta trascurata per l'Il rendimento dell'è pari allo 0,03%, mentre il rendimento delscambia al 3,15%.