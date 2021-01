Innovatec, CdA propone aumento gratuito del capitale e poi si dimette per fusione con Clean Tech

Innovatec

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata sul mercato AIM Italia, ha deliberato oggi di proporre alla prossima assemblea degli azionisti die tramite utilizzo della riserva soprapprezzo azioni e altre riserve.L’è destinato a rendere il capitale sociale più adatto alla nuova realtà aziendale, ai nuovi attivi, fatturati e risultati del gruppo Innovatec alla luce della, facilitando lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della società. L'obiettivo di Innovatec sarà dirifiuti sia in Italia che all’estero, senza alcun aggravio sulla posizione finanziaria e sul conto economico della società.Il CdA ha anche deciso di proporre, sempre nella prossima assemblea, l’attribuzione al consiglio di unasociale con o senza warrant ed emissioni di obbligazioni convertibili con o senza warrant fino a massimiper il periodo massimo didalla data della relativa delibera.Al termine della riunione consiliare odierna i consiglieri di amministrazione hanno comunicato, tutti concordemente, la volontà diall’assemblea a seguito del perfezionamento dell’operazione di acquisto del 50,1% del capitale della Clean Tech LuxCo e focalizzazione della società nel nuovo business della Clean Technology. "Il consiglio ritiene - si legge in una nota - che vista la rilevanza dell’operazione e deldella società, sia corretto una valutazione assembleare sulla composizione consiliare di Innovatec al fine di poter affrontare al meglio e con nuove competenze le sfide future". L'assemblea degli azionisti verrà convocata per il 3 febbraio.