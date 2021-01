Ottimo debutto in borsa per Stellantis a Milano e Parigi. Domani tocca al NYSE

Stellantis

(Teleborsa) -al primo giorno di contrattazioni per, la società nata dalla fusione di FCA e PSA. La casa automobilistica italo-francese-statunitense chiude la giornata alla Borsa diattestandosi a 13,52, con un. Performance analoga sul mercato di, dove ha chiuso inNell'ultima fase di contrattazioni a Piazza Affari i rialzi avevevano superato l'8%, con un picco a 13,636 euro a fronte di un valore di apertura a 12,758.Da domani, 19 gennaio, Stellantis sarà anche sul(NYSE). Oggi Wall Street era infatti ferma per il Martin Luther King Day."Questodi negoziazione delle azioni Stellantis su Borsa Italiana segna l'inizio di un'era di straordinarie opportunità per il nostro gruppo, aveva commentato questa mattina, presidente della società. "Stellantis inizia il suo percorso con la leadership, le risorse, la diversità e il know-how con cui", aveva aggiunto.