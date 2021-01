Samsung, Tar del Lazio conferma multa da 5 milioni inflitta da Antitrust

Samsung

(Teleborsa) - Ilo ha confermato lainflitta nel 2018 dall'Antitrust a, ritenuta responsabile di unaper avere sviluppato e imposto l'istallazione ai consumatori che avevano acquistato uno smartphone modello, l'aggiornamento alla nuova versione del sistema operativo Android, Marshmallow. Questa avrebbe causato unadel cellulare e Samsung non ha prestato la dovuta assistenza ai clienti, secono l'AGCM.Il Tar del Lazio ha respinto due ricorsi proposti da Samsung Electronics Italia e Samsung Electronics Co. Ltd., ritenendo "pacifico" il fatto che "che l'installazione avrebbe potuto comportare e senza provvedere, se non tardivamente ed in maniera limitata, a rimediare ai malfunzionamenti".Secondo i giudici, la stessa azienda coreana non contesta che i "fenomeni negativi si siano verificati", ma afferma "che non sarebbero conseguenza degli aggiornamenti del sistema operativo, come accertato dall'Autorità, senza, tuttavia, offrire una diversa spiegazione degli stessi,e senza smentire di aver continuato insistentemente a sollecitare gli aggiornamenti in assenza di adeguata informazione sui prevedibili rischi".La conclusione è che "correttamente l'Autorità ha fatto applicazione, nel caso di specie, delle, avendo ritenuto violate, da parte di Samsung, le regole di diligenza professionale esigibili da un operatore del settore di primaria importanza mondiale".