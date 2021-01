Stellantis: Tavares incontra i sindacati, sigle soddisfatte

Stellantis

(Teleborsa) -, incontrerà i sindacati dei metalmeccanici mercoledì alle 12.45 in videoconferenza.di Stellantis Carlos Tavares d'incontrare le organizzazioni sindacali italiane, a pochi giorni dalla nascita del nuovo gruppo" - dichiarano in una nota il, responsabile settore automotive. "E' une i loro rappresentanti sindacali - proseguono - confidiamo che questo possa essere ilnecessarie per affrontare i profondi cambiamenti del settore automotive e per creare le migliori prospettivi industriali agli stabilimenti italiani a garanzia e sviluppo dell'occupazione".Soddisfattio ancheresponsabile del settore auto: "Il fatto che Carlos Tavares abbia accettato di incontrarci a pochissimi giorni dalla fusione fra FCA e PSA e quindi della nascita di Stellantis è un, nonché una prova di attenzione per l'Italia e per i lavoratori. Gli chiederemo quali sono la sua visione per il futuro e la sua strategia per l'integrazione, naturalmente con particolare riguardo all'Italia". "