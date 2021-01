USA, Biden sceglie Gary Gensler per guidare la SEC

Goldman Sachs

(Teleborsa) - Il presidente eletto degli Stati Uniti,, ha nominatoalla guida della, l'ente federale che vigila sulla borsa. Gensler è stato presidente della Commodity Futures Trading Commission durante le amministrazioni Obama, dal 2009 al 2014.Contestualmente, Biden ha nominato un altro funzionario che era stato appuntato da Obama in posizioni di rilievo. Sarà infatti, l'agenzia che si occupa della protezione finanziaria dei consumatori. Chopra è già stato assistant director dell'agenzia, contribuendo alla sua fondazione dopo la crisi del 2008. In questa posizione si è occupato molto dei debiti universitari, una questione che anche Biden si è impegnato a migliorare."Questisaranno una parte fondamentale della nostra agenda per ricostruire meglio l'America, e sono fiducioso che contribuiranno a realizzare un cambiamento significativo e far progredire il nostro paese", ha dichiarato il presidente eletto Biden in una nota.ha lavorato per 18 anni a, terminando la sua carriera nella banca come co-responsabile dell'area finanziaria. Dopo quell'esperienza ricoprì il ruolo didurante la presidenza di Bill Clinton. La sua attività alla CFTC è stata apprezzata soprattutto per la(Dodd-Frank Act) dopo la crisi del 2008. Negli ultimi anni è stato professore di economia alla MIT Sloan School of Management.