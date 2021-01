WEF, la prossima settimana è atteso anche l'intervento del presidente Conte

(Teleborsa) - C'è anche l'intervento del presidente del Consiglio,, tra quelli attesi la prossima settimana, in occasione dell'edizione virtuale del. La conferma è arrivata dal presidente del WEF,, nel corso di una conferenza stampa di presentazione dell'evento."Quest'anno l'Italia assume la presidenza del, che giocherà un ruolo cruciale" viste le emergenze globali e le priorità, ha detto Brende."Nel contesto della pandemia da Covid-19, la necessità di reimpostare le priorità e l'urgenza di riformare i sistemi sono diventate sempre più forti in tutto il mondo – ha affermato, fondatore e presidente esecutivo del Forum economico mondiale – Ricostruire la fiducia e aumentare la cooperazione globale sono fondamentali per promuovere soluzioni innovative e audaci per arginare la pandemia e guidare una solida ripresa. Questo incontro unico sarà un'opportunità per i leader di delineare la loro visione e affrontare le questioni più importanti del nostro tempo, come la necessità di accelerare la creazione di posti di lavoro e di proteggere l'ambiente".