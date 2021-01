Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Lehanno evidenziato un, chiudendo unin cui le vendite si sono ridotte di quasi un quarto, crollandodi veicoli. E' quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'ACEA, che fa una sintesi del 2020, l'anno dominato dallaSecondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di auto (), le immatricolazioni(EU 28) sonosu base annua, attestandosi a 1.031.070 unità, con un bilancioche segna una 9.942.509 unità. Nel 2019, il mercato aveva chiuso con oltre 13milioni di unità vendute.Includendo anche l'EFTA (Associazione di libero scambio che comprende Svizzera, Islanda e Norvegia) ed il Regno Unito, le vendite segnano una contrazione del del 3,7% a dicembre e del 24,3% nei nove mesi.Nell'ambito della sola(EU 14) le vendite sonoa circa 908.875 unità, portando il, mentre le vendite dell(Eurzona + EFTA + UK) risultanoe sono scivolate, registrando un. Fra le altre grandi economie europee, lasegna una dicembre ed unnei 12 mesi, mentre restano al palo laa dicembre ecumulato) e laa dicembre enei 12 mesi).Per quanto concerne i singoli marchi,(FCA), ora confluita in, registra a dicembre unnel complesso dell'più EFTA e UK, con unache risale. Stessa dinamica se si considera l'(Area Euro più EFTA e UK) che segna uncon unain recupero. La partnersegna in UE uncon unae in Europa Occidentale un +2,6% con uno share del 13,7%.Il Gruppo, comprese Audi e, mostra una performance brillante in Europa Occidentalee porta la suaFra gli altri marchi più popolari in Europa, laaccusa una dicembre, con unain calo. La tedescasegna un, condi mercato in calo, mentreregistra uncondi mercato