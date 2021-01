Auto, UNRAE: confermate fosche previsioni

(Teleborsa) - "Ilconferma per il mercato Europa (UE+UK+EFTA) ledei mesi scorsi". Così in una nota l'Unrae, l'associazione case automobilistiche estere in Italia.Il- che ha chiuso il 2020 con un -27,9% - "si discosta in negativo di quasi 4 punti dal, e sconta sia la situazione macroeconomica sia le incertezze dei mesi scorsi per il rinnovo degli. Nell'ultimo mese dell'anno l’Italia ha infatti registrare ladove spicca la crescita del 9,9% dellamentresegnano cali di vendite inferiori all’Italia, stabile la"Lper volumi di auto nuove nel mese, ma lo è anche per la quota di auto ricaricabili nel totale annuo, con un 4,3% contro il 13,6% della Germania, l’11,2% della Francia e il 10,7% della Gran Bretagna - commentaDirettore Generale dell’UNRAE, l’Associazione delle Case automobilistiche estere in Italia. Persino la Spagna fa leggermente meglio, con il 4,8%".Questo gap - prosegue - "è dovuto all’analogo grave ritardo nello sviluppo delleun ritardo da recuperare molto velocemente, con gli investimenti che il(Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr) destinerà alla mobilità elettrica e più in generale alle alimentazioni alternative. Le risorse disponibili nell’ambito della seconda missione del cosiddetto, vanno indirizzate verso questi investimenti, sia in area privata che pubblica, su tutta la rete viaria urbana, extraurbana e autostradale, per raggiungere una capillarità dei punti di ricarica al livello dei Paesi più maturi. Solo a queste condizioni, garantendo anche l’interoperabilità tra le reti delle diverse utility e una tariffazione adeguatamente calibrata, potrà verificarsi anche da noi un vero decollo della mobilità elettrica”."Ma anche riguardo agli- aggiunge Cardinali – è fondamentale guadagnare un orizzonte molto più lungo di quello attuale, ed è ormai improcrastinabile che la fiscalità sulle auto aziendali venga allineata a quella di tutti i principali mercati europei. Se queste misure non dovessero rientrare nel PNRR, dimenticando l’urgenza ambientale creata da un parco circolante fra i più vetusti d’Europa, il Governo, a nostro avviso, dovrà necessariamente trovare altri veicoli normativi, per non rischiare di rimanere all’infinito