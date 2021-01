Boeing 737 Max, settimana prossima via libera per tornare a volare nell'UE

(Teleborsa) - L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) si appresta asui cieli europei., direttore esecutivo dell'EASA, ha infatti detto ai giornalisti che gli aerei saranno autorizzati a volare a condizione chei specificate dall'agenzia e che i piloti siano aggiornati sulla loro. "Sarà autorizzato a volare di nuovo dalla prossima settimana", ha detto in un evento online ospitato dall'Aviation Press Club tedesco.Il modello era stato messo a terra nel marzo 2019 a seguito di: uno con la compagnia indonesiana Lion Air nell’ottobre 2018 (costato la vita a 189 persone) e uno con Ethiopian AIrlines nel marzo 2019 (157 vittime).La Federal Aviation Administration, l’Ente federale statunitense di controllo dei voli, aveva autorizzato il ritorno a volare negligià a metà novembre, con il primo aereo tornato in servizio a fine dicembre. Nelle scorse settimane anche leavevano dato il loro via libera.Le modifiche richieste dall'EASA includono una ricertificazione del sistema di controllo del volo dell'aereo, chiamato Sistema di aumento delle caratteristiche di manovra, o, che non faceva parte dei precedenti modelli 737.