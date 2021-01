Cina, profitti di società statali aumentati fino al 25% nel 2020 nonostante pandemia

(Teleborsa) - Idi oltre ventisonofino al 25% lo scorso anno, nonostante l'impatto della pandemia, secondo quanto comunicato dalla Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato.Leper le società sono arispetto al 2019 a 30,3 trilioni di yuan (3.900 miliardi di euro), ha detto Peng Huagang, segretario generale della commissione, in una conferenza stampa. Peng ha anche detto che glia 1,4 trilioni di yuan (177 miliardi di euro) e che quelli di 24 aziende hanno registrato rialzi fino al 25%, senza tuttavia fornire dettagli specifici su quali società fossero.La Commissione per la supervisione e l'amministrazione dei beni di proprietà dello Stato sovrintende direttamente, tra cui, il più grande produttore di petrolio dell'Asia,, il più grande operatore telefonico del mondo e, la più grande banca del mondo per asset.Secondo quanto comunicato da Peng, i profitti delle principali società statali sono cresciuti di almeno due cifre rispetto a un anno prima in. La Cina è infatti riuscita a tenere sotto controllo la pandemia dopo soli pochi mesi dal suo inizio, tornando a una vita quasi normale già dall'estate.