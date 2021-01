Coronavirus, da inizio emergenza 2,4 milioni di casi in Italia

(Teleborsa) - Sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con(ieri 158.674) di cui 135.388 molecolari (ieri 87.247) e 118.682 test rapidi (ieri 71.427). In calo il rapporto positivi/tamponi a 4,13% (ieri 5,56%).Ilriporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno raggiunto quota 2,4 milioni.Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 83.157 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 57 in meno, 2.487 totali), sia quello degli, 185 in meno rispetto a ieri (sono 22.699 in totale).La Regione con più nuovi casi è la(1.641), seguita da(1.100),(1.034),(957),(930),(850),(716) e(651).