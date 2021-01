Crisi, Conte alla prova del Senato: numeri sul filo, gli scenari

(Teleborsa) - Dopo aver incassato, nella serata di ieri lunedì 18 gennaio, lache garantiscono la maggioranza assoluta,per il Governo con il Premier Conte che, di buon mattina, allesi presenterà nell'aula delResa dei, dunque, dellaaperta formalmente dal leader di IV Matteonei giorni scorsi con le dimissioni delle- Ieri, nel corso del lungo intervento davanti ai deputati, durato oltre un'ora, è arrivato l'appello del Presidente del Consiglio alle forze parlamentari con visione europeista che", ha detto apertamente.- Si cerca, dunque, quello che da giorni è stato ribattezzato iin grado di garantire una maggioranza assoluta a Palazzo Madama, dove di fatto si giocherà la vera partita. Grazie all'astensione di Iv, però, potrebbe anche bastare unasufficiente per tenere in piedi il Governo ma non a risolvere i problemi. I(al momento si aggirano in una "forchetta tra 151 e 154 anzichè i) e un risultato al di sotto delle aspettative, metterebbe Conte seriamente nei guai.intanto, sembra essere orientata a confermareanche se - stando alle indiscrezioni - qualcuno sarebbe tentato dalalle comunicazioni. Opposizioni, compatte, hanno chiesto al Premier di fare un passo indietro. Particolarmentei (FI): "Da", ha detto."Se c'è da creare un governo migliore e non abbiamo nessuna pregiudiziale sui nomi, figuriamoci se mettiamo un veto su di lei che ha governato con la Lega poco prima di questo governo. Se questo c'è, noi ci siamo". Queste le parole pronunciate ieri da, deputato di Italia viva e sottosegretario agli Esteri che si è dimesso, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del premier Conte. E ha ribadito: "Se ci sarà la possibilità di dare un governo vero a questo Paese, Iv non mancherà", sottolineando che il Conte bis è stato "un governo dei tempi ordinari, è il suo limite".sembrano decisamente stretti. Ieri, il Premier Conte - che non ha mai citato apertamenteha ribadito che innescare la crisi durante la pandemia è stato un atto di. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase?ha detto il Presidente del Consiglio.