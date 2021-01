FMI: per la Francia la priorità è "salvare vite umane", Germania più resiliente

(Teleborsa) - Sono indicazioni molto diverse quelle che arrivano dalsull'impatto economico della pandemia su. L'organizzazione economica con sede a Washington ha infatti stilato due rapporti in cui mette in evidenza le peculiarità di Parigi e Berlino di fronte allaNel 2020 ilè calato delcon una ripresa attesa per quest'anno stimata al. Più contenuto ilcon un'economia che lo scorso anno si è contratta dele unaper il 2021 alMolto diverse anche leprovenienti dal board del Fondo Monetario Internazionale. Dato il profondo impatto del Coronavirus in termini di salute e in termini economici, per la Francia la priorità resta quella di "riducendo al minimo i costi economici della pandemia". Il report sottolinea, infatti, che la pandemia di Covid-19 ha innescato una crisi sanitaria ed economica che ha richiesto un pesante tributo sanitario, rendendo il Paese tra i più colpiti al mondo.Secondo le valutazioni economiche del Fondo Monetario Internazionale, la priorità della Germania è invece quella di "impostare l'economia su un percorso diriducendo al minimo le cicatrici del, proteggendo le persone vulnerabili e assicurando che le imprese vitali rimangano nel mondo degli affari". L'FMI ha riconosciuto al Paese una maggiorerispetto alla gran parte delle economie globali, "grazie a una risposta iniziale positiva in materia di salute pubblica e un forte sostegno alle politiche macroeconomiche".Per quel che riguarda la ripresa, per entrambe i Paesi questa dovrebbe consolidarsi una volta che sarà superata la crisi sanitaria e si avrà un'ampia distribuzione di vaccini efficaci. Secondo il FMI laa non dovrebbe tornare ai livello di crisi fino al