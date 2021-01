Future USA positivi aspettando Wall Street

(Teleborsa) - L'andamento tonico dei future sugli indici a stelle e strisce lasciano presagire una partenza positiva per la borsa di Wall Street, tra meno di un'ora, mentre è. Occhi puntati sull'insediamento di Biden, in programma domani. Sul fronte macroeconomico, non sono attesi dati USA rilevanti.Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,68% a 30.929 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,68% a 3.787 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,79% a 3.903 punti.