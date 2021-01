IATA, lettera ai leader europei: serve certificato di vaccinazione Covid

(Teleborsa) - L'(IATA) ha esortato tutti i rami dell'Unione europea a sostenere l'iniziativa del primo ministro greconel concordare unpaneuropeo che consentirebbe a coloro che sono vaccinati di viaggiare liberamente in Europa senza dover presentare un test negativo al virus.In una lettera aperta a, Presidente della Commissione europea, inviata anche ai principali responsabili politici dell'UE, infatti, il direttore generale e CEO della IATA,, ha invitato gli Stati dell'UE a coordinare una politica "che consenta all'Europa di ottenere in sicurezza i benefici economici e sociali di una rinnovata libertà di movimento, a cominciare da chi è vaccinato"."L'iniziativa del primo ministro Mitsotakis dovrebbe essere adottata con urgenza dalla Commissione e da tutti gli Stati membri – ha dichiarato de Juniac – La vaccinazione è una chiave fondamentale per riaprire in sicurezza le frontiere e stimolare la. Un certificato di vaccinazione paneuropeo riconosciuto reciprocamente sarebbe un passo importante per dare ai governi la fiducia necessaria per aprire in sicurezza i propri confini e ai passeggeri la sicurezza di volare senza la barriera della quarantena".Se la presidenteha già mostrato interesse per la proposta – “la proposta del premier greco Mitsotakis è benvenuta" – non tutti si sono mostrati d'accordo con l'idea di introdurre il certificato di vaccinazione per viaggiare. Diverse, infatti, sono state espresse nel corso di una recente riunione dei ministri della salute dell'UE, in particolare dal tedescoche ha detto di non apprezzare un qualsiasi sistema che discrimini tra coloro che hanno la fortuna di aver ricevuto il vaccino e chi no. Una posizione molto simile a quella espressa dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la Sanità (OMS),che la scorsa settimana ha dichiarato che non ci si può permettere "di dare la priorità o punire determinati gruppi o Paesi”.Giovedìè atteso untra i capi di Stato dell'UE e all'ordine del giorno è prevista anche la proposta del primo ministro Mitsotakis.