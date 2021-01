Idrogeno, H2IT: è il momento di elaborare una Strategia Nazionale dell’Idrogeno

(Teleborsa) - Un settore altamente tecnologico, con un giro d’affari dil’anno, capace di creare circadi nuovi. Sono alcuni dei numeri contenuti all'interno del report “Strumenti di supporto al settore idrogeno. Priorità per lo sviluppo della filiera idrogeno in Italia” presentato dain occasione dell'evento digitale "Idrogeno: il futuro dell’energia è oggi".Durante l’incontro, a cui hanno partecipato, Presidente di H2IT,, Vicepresidente di H2IT, la Prof.ssa, Consigliere del Presidente del Consiglio e Presidente della Cabina di regia Benessere Italia, e gli onorevoli(Lega) e(M5S), istituzioni e protagonisti della filiera hanno dialogato sul potenziale del settore, delineando le priorità per una Strategia Nazionale dell’Idrogeno. Su tutti spiccano la necessità di une una lungo termine per sviluppare le infrastrutture e finanziare la ricerca e l’innovazione.Secondo quanto si legge ne rapporto, nel nostro Paese la quota totale didall’si aggira intorno all’1% utilizzato per l’industria chimica, siderurgica e della raffinazione. Si tratta però, ancora, di idrogeno non pulito, ma prodotto da combustibili fossili, la cui produzione rilascia tra i 70 e i 100 milioni di tonnellate di CO2 in tutta l'UE. In questo contesto l’idrogeno è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 100% delle emissioni previsto entro il 2050, reso ancora più sfidante dal potenziale nuovo limite del 60% entro il 2030. H2IT ha stilato una serie di raccomandazioni per raggiungere gli obiettivi posti.Tra questi quello di definire ila lungo termine dell’idrogeno, sviluppare une tecnico-normativo chiaro, garantire la certificazione die a basse emissioni, supportare la ricerca, l’innovazione e la formazione, sviluppare un’infrastruttura di rifornimento per la, incoraggiare la collaborazione strategica tra progetti di Hydrogen Valleys e sensibilizzare e informare l’opinione pubblica.“L’Italia ha il potenziale per posizionarsi strategicamente in tutti i settori di riferimento della filiera idrogeno: produzione, logistica e trasporto, industria, mobilità, residenziale. – ha dichiarato, Presidente di H2IT - Abbiamo grandi operatori e aziende determinanti nell’apertura del mercato, PMI e start-up innovative, centri di ricerca di rilevanza internazionale. Con questo report, realizzato coinvolgendo ben 67 organizzazioni attive nel settore, abbiamo voluto dare il nostro contributo allo sviluppo di un mercato che diventerà sempre più centrale nell’economia nazionale ed europea. Per vincere la sfida della decarbonizzazione è giunto il momento di elaborare una Strategia Nazionale dell’Idrogeno che realizzi un ampio piano di investimenti e riforme".