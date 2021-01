Intesa Sanpaolo, finanziamento da 70 milioni alla società tedesca PreZero

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società dedicata alla gestione dei rifiuti e delle materie riciclabili del gruppo tedesco Schwarz, hanno sottoscritto il loro secondo accordo di finanziamento per un ammontare difinalizzato al raggiungimento di specificiIl finanziamento a PreZero è collegato alla strategia del gruppo Schwarz in termini di miglioramento del riciclo delle materie plastiche e rappresenta, per la banca italiana, un’ulteriore operazione internazionale a valere sul"Siamo felici di rinnovare la collaborazione con un’eccellenza internazionale come PreZero - ha commentatodi Intesa Sanpaolo - L’operazione conferma la crescente attenzione da parte dei gruppi industriali nazionali ed esteri per prodotti e servizi legati alla sostenibilità e all’economia circolare".I progetti destinatari di finanziamenti di Intesa Sanpaolo per l’economia circolare devono soddisfare una serie di criteri che includono l’estensione della durata di vita dei prodotti, le energie rinnovabili, l’ottimizzazione delle risorse, i prodotti riciclabili e le tecnologie che abilitano e favoriscono questo modello economico.