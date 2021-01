INWIT, operazioni su azioni proprie

INWIT

società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, in data 11 gennaio, complessiveal prezzo medio unitario di 9,553600 euro per un controvalore complessivo di 477.680,00 euro, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 28 luglio 2020.L’acquisto di 50.000 azioni proprie, rappresenta lo 0,0052% del capitale sociale.A Milano, giornata incolore per lache chiude la giornata del 19 gennaio con una variazione percentuale negativa dello 0,38% rispetto alla seduta precedente.