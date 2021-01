Italia Independent debole in Borsa dopo aumento capitale e revisione Piano

Italia Independent

(Teleborsa) - Giornata incerta per, che scambia in ribasso dello 0,59% in Borsa, all'indomani dell'aggiornamento del Piano, dei risultati 2020 e dell'annuncio di un aumento di capitale.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 1,643 Euro con tetto rappresentato dall'area 1,713. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,597.La società del Made in Italy, che vanta fra i suoi prodotti di punto gli occhiali a marchio CR7, ha chiuso l'esercizio 2020 cond unada 6 a 1 milione di euro a dispetto della pandemia.A fronte di queste premesse, iltima una crescita deidi Euro ed il ritorno all(+2,4 Milioni di Euro)e all’utile (+3 Milioni di Euro) al termine del 2023. Nell’arco di Piano ilfinanziario pari adi euro resta invariato rispetto a quanto già previsto nel piano originale.Tale fabbisogno verrà coperto mediante, che prevede l'emissione di massime 4.659.229 azioni ordinarie del valore nominale di 1 euro ciascuna. Le nuove azioni saranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 Nuove Azioni ogni 28 azioni possedute al prezzo di sottoscrizione di 1,67 euro. Risultano versati in conto aumento capitale 5,47 milioni (pari al 73,9% dell'intero importo) da parte degli azionisti di riferimento Lapo Edovard Elkann e Creative Ventures.