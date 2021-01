Prysmian Group, nuovo record per trasmissione dati su fibra ottica standard

Prysmian Group

(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, Nokia Bell Labs e National Institute of Information and Communications Technology (NICT) hanno annunciato di aver stabilito ilcon dimensioni standard.L'esperimento realizza una trasmissione ottica a banda larga ad alta efficienza spettrale attraverso una fibra ottica che guida 15 modi spaziali grazie all'uso di uno specifico multiplexer modale. La capacità totale della rete è di 1 Petabit al secondo, chesu una singola fibra."Nell'ultimo decennio, ilè aumentato di circa 100 volte. La capacità di trasmissione della fibra ha seguito da vicino questa crescita esponenziale, grazie all’utilizzo di nuove tecnologie - ha spiegato- Nei prossimi dieci anni ci si aspetta che il traffico dati continui a crescere ad un simile ritmo, a seguito dello sviluppo di social network,In questo contesto, la space division multiplexing (SDM) è stata riconosciuta come l'unica tecnologia di multiplazione in grado di superare questa sfida di capacità".Il successo della trasmissione ad alta capacità utilizzandoe con un'elevata densità spaziale di segnale, permetterà di migliorare la tecnologia di trasmissione ad alta capacità. Questo potrebbe essere utilizzato nelle reti di telecomunicazioni e di trasmissione dati, sia nelle applicazioni a lungo raggio, sia in quelle a breve raggio, dove la densità e la capacità della tecnologia standard monomodale raggiungono un plateau.