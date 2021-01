Riso Scotti, finanziamento di 5 milioni di euro da Banco BPM con garanzia SACE

Banco BPM

(Teleborsa) -ha perfezionato una favore di, garantito danell’ambito dell’attività di supporto all’export e all’internazionalizzazione delle imprese italiane.L’operazione è finalizzata adel marchio Scotti, già presente in oltre 80 Paesi, e intende creare ulteriori sinergie commerciali oltreoceano. In un’ottica di, l’azienda pavese mira inoltre ad affermare prodotti salutari a base riso per ogni momento di consumo, dalla colazione ai pasti principali, alle pause-snack."Per conquistare i palati stranieri - ha sottolineato, presidente e AD di Riso Scotti - il segreto è rappresentato dai piatti del made in Italy, accompagnati dalla capacità di coniugare gusto, bontà e salute in un’alimentazione davvero globale"."L'intervento a sostegno di Riso Scotti conferma la forte volontà di Banco BPM di porsi a fianco delle imprese virtuose che si impegnano nella valorizzazione del made in Italy prestando particolare attenzione anche alle attività svolte negli ambiti dell’innovazione e della sostenibilità", ha commentato, responsabile del mercato corporate Milano-Lodi di Banco BPM."In questa fase di grande cambiamento – ha commentato, responsabile Mid Corporate Nord-Ovest di SACE - è fondamentale rinnovare e rafforzare il sostegno alla crescita delle eccellenze italiane nel mondo valorizzando aziende di filiere vitali per l’economia del nostro Paese".