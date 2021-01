TicketOne ricorrerà al Tar dopo multa Antitrust

(Teleborsa) -annunciadopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'ha multata per oltreper abuso di posizione dominante. La societàdell'Antitrust ed "è fiduciosa, anche alla luce della precedente giurisprudenza sulle decisioni dell'AGCM, che anche questo provvedimento sarà revocato dal Tar"."L'Autorità - si legge in una nota diffusa da TicketOne - ha preso una, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia". L'Antitrust, nell'imporre la sanzione, ha puntato il dito contro lacon i produttori e gli organizzatori di eventi live, le acquisizioni di promoter nazionali, i comportamenti di, anche per escludere dal mercato Ticketmaster."Prendo atto della decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato con grande soddisfazione perchè nella sostanza". Così, fondatrice di Zed, commenta il pronunciamento dell'Antitrust dopo il suo ricorso ed una battaglia che dura da anni. "Il provvedimento comunicato oggi - aggiunge - conferma la veridicità di tutto quanto da me lamentato, in ordine alle pressioni ed ai boicottaggi subiti. Inoltre rappresenta, superando logiche e consuetudini consolidate che non facevano bene alla libera iniziativa e all'intraprendenza".Esprime soddisfazione per il provvedimento dell'Antitrust anchepresidente dell', associazione che aveva presentato, già nel 2016, una segnalazione all'AGCM. "La mancanza di concorrenza si ripercuote direttamente sul prezzo finale del biglietto che pagano i consumatori, in questo caso sotto forma di", ha detto Dona. "I biglietti dei concerti in Italia sono troppo cari. E questo problema è ancora irrisolto. Speriamo che questa multa serva ad affrontarlo almeno per quanto riguarda la parte finale delle vendita", ha aggiunto.