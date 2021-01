A2A, Mazzoncini: "Investimenti per circa 400 milioni in M&A per sviluppo rinnovabili"

A2A

(Teleborsa) - Ilpunta sull'innovazione e sulla, prevedendo un aumento dellea 5,7 GW, grazie a oltre 4 miliardi dii. "Dei 4,1 miliardi di investimenti previsti nelle rinnovabili, significa poco più di", ha sottolineato l'Amministratore delegato,.Il Gruppo - ha detto - intendcon "l'obiettivo di avere buona remunerazione". Investire in piattaforme di sviluppo significa realizzaree quindi selezionare società che hanno già la capacità ingegneristica, che hanno già individuato le aree e le pipeline di progetti per realizzarli.L'M&A previsto dal Piano - ha detto il manager rispondendo ad una domanda - è focalizzando su queste piattaforme, con una"Stiamo facendo ancoraall'estero", ha detto Mazzoncini rispondendo alla domanda se siano già stati individuati dei target o Paesi di maggiore interesse. Nel campo della gestione rifiuti - ha aggiunto - uno dei possibili candidati è la Spagna e potrebbe realizzarsi attraverso partnership locali per ridurre il rischio autorizzativo.