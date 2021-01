CDP, 70 milioni di euro per promuovere progetti di contrasto ai cambiamenti climatici

(Teleborsa) -(CDP), nel ruolo di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ha investitoin(Amundi Planet-Emerging Green One), il più grande fondo al mondo dedicato all’investimento in(green bond), promosso da International FinanceCorporation (IFC) del Gruppo Banca Mondiale e primo nel suo genere a focalizzarsi esclusivamente su paesi in via di sviluppo e mercati emergenti, principalmente in Africa, Asia e America Latina.È quanto si legge in una nota diffusa da CDP questa mattina. Il fondo EGO ha raccolto risorse da iper un ammontare pari a circaed è dedicato all’investimento in green bond emessi da istituzioni finanziarie per supportare iniziative ad elevato impatto ambientale, come progetti di efficienza energetica, sviluppo di energie rinnovabili e interventi finalizzati alla lotta ai cambiamenti climatici.L’iniziativa è collegata ad un, finanziato da alcuni paesi europei, che offre specifici moduli formativi a supporto degli emittenti, facilitando l'adozione e la diffusione di best practices internazionali. Il Fondo, sottolinea nella nota CDP, ha ricevuto importanti riconoscimenti a livello internazionale, tra cui il “Real world impact initiative of the year” del Principles for Responsible Investment (PRI) in ragione degli impatti attuali e prospettici generati dalle attività di investimento.CDP entra nel Fondo affiancando così primarie istituzioni di sviluppo tra le quali, la(BEI), la(BERS) e, la Development Finance Institution francese, oltre ad investitori istituzionali privati."L’ingresso nel Fondo rafforza il ruolo di CDP a livello internazionale nell’ambito del supporto finanziario agli investimenti per contrastare ile nel quadro delle iniziative volte a promuovere la finanza verde e la crescita del mercato dei capitali nei paesi in via di sviluppo", sottolinea CDP.