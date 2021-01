Covid, Italia: calano ancora ricoverati in terapia intensiva e ospedalizzati

(Teleborsa) - SonoCovid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 279.762 tamponi totali elaborati (ieri 254.070). In leggero rialzo il(ieri 4,13%).Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza hanno raggiunto quota 2,414 milioni.Sonodecessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 83.681 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 26 in meno, 2.461 totali), sia quello deglicon sintomi, 230 in meno rispetto a ieri (sono 22.469 in totale).Gli(-11.971 rispetto a ieri), i guariti e i dimessi 1.806.932 (+25.015), in isolamento domiciliare ci sono 498.623 persone (-11.715).La Regione con più nuovi casi è la(1.876), seguita da(1.486),(1.359), Lazio (1.281), Puglia (1.159) ed Emilia Romagna (1.090).