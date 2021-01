Made in Italy, Coldiretti: con Biden avviare dialogo per abbattimento dazi

Boeing

(Teleborsa) - L'avvento dellpotrebbe portareall'Italia stimabili ingrazie all'. Lo afferma la, in vista del Giuramento del nuovo Presidente Joe Biden, più morbido quanto a politiche commerciali."Ci sono le condizioni - afferma Presidente della Coldiretti Ettore Prandini - per superare i dazi aggiuntivi USA che colpiscono le esportazioni agroalimentari Made in Italy per un valore di circa mezzo miliardo di euro su prodotti come Grana Padano, Gorgonzola, Asiago, Fontina, Provolone ma anche salami, mortadelle, crostacei, molluschi agrumi, succhi e liquori come amari e limoncello".Su questi e altri prodotto del- si ricorda - è entrata in vigore a ottobre 2019 unaper iniziativa dip, nell’ambito della disputa nel settore aereonautico che coinvolge l’americanae l’europea. Da allora si è verificata unache ha portato all’entrata in vigore, il 10 novembre scorso, dicome ketchup, formaggio cheddar, noccioline, cotone e patate, insieme a trattori, consolle e video giochi."Occorre oraed evitare uno scontro dagli scenari inediti e preoccupanti che rischia di determinare un pericoloso effetto valanga sull’economia e sulle relazioni tra Paesi alleati in un momento drammatico per gli effetti della pandemia", propone Prandini, ricordando che gliper i prodotti agroalimentari italiani per un valore che si aggirava suinel 2019.