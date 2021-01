Sostenibilità, al via prima edizione digitale S.A.V.E. di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Ha preso il via la prima edizione digitale del, iniziativa sulla sostenibilità ambientale ed economica, dedicata agli studenti: un progetto didattico ideato daldi, diretto da Giovanna Paladino."Il progetto – ha spiegato la direttrice ad Askanews – è rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, dalle primarie alle superiori. Ci sono trein base alla classe che frequentano. Per la primaria il tema è la circolazione della moneta, della moneta dei bene e delle persone. Per le medie invece il focus è sulle crisi economiche e ambientali e quindi gli studenti potranno sperimentare i benefici che derivano alle comunità dai comportamenti virtuosi e i danni che invece provocano le scelte sbagliate. Infine per gli studenti delle superiori abbiamo focalizzato il tema della coniugazione della sostenibilità ambientale ed economica con l'inclusione sociale".L'idea è quella di avvicinare i bambini e i ragazzi alla sostenibilità a tutto tondo, utilizzando il loro linguaggio. Per questo il progetto è stato lanciato con un evento digitale,, una diretta streaming a cui hanno partecipato tre star del web, Riccardo Aldighieri, Marcello Ascani e Eleonora Olivieri, che hanno assunto il ruolo di "influencer della sostenibilità".Tutti gli studenti, e naturalmente i loro docenti, che vorranno partecipare al progetto avranno accesso a materiali, laboratori e gaming app disegnati appositamente che consentiranno di approfondire questi argomenti e di interagire e confrontarsi sui temi legati alla sostenibilità. "Il nostro desiderio – ha aggiunto Giovanna Paladino – è che i ragazzi riflettano su questi temi senza tristezza, ma con l'entusiasmo di chi ha le energie per cambiare il futuro".Il progettoè realizzato da Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il