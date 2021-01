TIM positiva nel giorno del CdA

Telecom Italia

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo, con un progresso dell'1,53%, nel giorno del CdA che, secondo quanto si apprende, potrebbe essere avviata la discussione sull'ipotesi di presentazione di una lista unica per il rinnovo del board nell'assemblea del 20 aprile.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 0,3616 Euro. Prima resistenza a 0,3671. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 0,3587.