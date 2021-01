Tonica Wall Street. Vola Stellantis

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,38%, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, performance positiva per l', che termina la giornata in aumento dello 0,81% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente.Balza in alto il(+1,5%); come pure, in rialzo l'(+0,89%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,08%),(+1,87%) e(+1,31%). Il settore, con il suo -0,44%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,76%),(+3,11%),(+2,65%) e(+2,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,26%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,89%.(+5,93%),(+5,92%),(+5,91%) e(+5,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,73%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,01%.Sensibili perdite per, in calo del 3,58%.In apnea, che arretra del 2,56%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:00: Indice NAHB (atteso 86 punti; preced. 86 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 900K unità; preced. 965K unità)14:30: PhillyFed (atteso 12 punti; preced. 11,1 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,6 punti; preced. 54,8 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 56,5 punti; preced. 57,1 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (atteso -1,4%; preced. -2,5%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,25 Mln barili).