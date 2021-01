Acea, completa con successo primo collocamento green bond

Acea

(Teleborsa) -ha completato con pieno successo il collocamento della sua prima emissione di Green Bondarticolato in due serie, nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 4 miliardi, in forza del Base Prospectus aggiornato in data 24 luglio 2020 e successivamente integrato in data 15 gennaio 2021.La, tasso dello 0% e scadenza al 28 settembre 2025 e la, tasso dello 0,25% e scadenza al 28 luglio 2030.L’emissione - spiega una nota - ha registrato un, ricevendo, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche, con una significativa partecipazione di investitori green e sostenibili.I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano Industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.Le Obbligazioni hanno un taglio unitario minimo di Euro 100.000. Le Obbligazioni 2025 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 100,177%, che implica un rendimento negativo pari a -0,038%, primo caso in Italia per emittenti corporate, mentre le Obbligazioni 2030 sono state collocate a un prezzo di emissione pari al 98,292%, che implica un rendimento pari a 0,434%. Le Obbligazioni sono disciplinate dalla legge inglese. La data di regolamento è stata fissata per il giorno 28 gennaio 2021. Da tale data le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, dove è stato depositato il prospetto informativo del programma EMTN.L’emissione - conclude la nota - è in linea con la strategia finanziaria del Gruppo delineata nel Piano Industriale 2020-2024 e conferma la natura “strutturalmente sostenibile” di Acea.