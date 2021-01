BlackRock investirà in futures sul bitcoin con due suoi fondi

BlackRock

(Teleborsa) -, la più grande società di investimento nel mondo, ha intenzione di offrire ai suoi clienti un’, confermando l'interesse dei grandi investitori per la popolare criptovaluta.La società, in una comunicazione alla SEC (Securities and Exchange Commission), ha affermato che potrebbeBlackRock Strategic Income Opportunities e BlackRock Global Allocation Fund Inc.BlackRock ha precisato che la sua attenzione si rivolge "ai futures sul bitcoin liquidati in contanti e scambiati sulle piattaforme di commodity che sono registrate presso la Commodity Futures Trading Commission".L'atteggiamento del CEO di BlackRock,, nei confronti delle criptovalute è completamente cambiato in pochi anni. Nell'ottobre 2017, Fink, mentre lo scorso mese, in un event del Council of Foreign Relations, ha affermato che potrebbe evolvere in un "mercato globale" perché ha catturato "l'attenzione e l'immaginazione" dei millennial.