G20, Bonomi: pronti a costruire nuova era di crescita e prosperità

(Teleborsa) - "Sono orgoglioso di inaugurare il" in occasione della presidenza italiana del. "La business community ha un'occasione straordinaria per il, dell". Così il Presidente di Confindustria,in occasione delL'evento segna ufficialmente l'avvio dei lavori del, il più autorevole fra gli Engagement Group istituiti dal G20 riservato alle imprese e alle loro associazioni di rappresentanza, la cui organizzazione è stata affidata a"La- prosegue Bonomi - è unoL'epidemia ha rivelato che la governance globale è pericolosamente frammentata e intrinsecamente fragile. Mentre il coordinamento, l'inclusione e la condivisione del processo decisionale sono le uniche vie da seguire. Chiediamo al G20 di tornare ad essere un 'consiglio' in cui i leader concordino azioni urgenti, approvino linee guida di coordinamento di alto livello, le facciano applicare, ne controllino la conformità e i compiti pertinenti e stimolino le Istituzioni e le organizzazioni internazionali ad adottare regole vincolanti ove necessario"Occorre fare in fretta e bene. "Ilè chiamato a portare risultati.. Alcuni segnali incoraggianti cominciano ad essere visibili. Non ancora abbastanza per vedere la luce fuori dal tunnel. Ma sono segnali davvero positivi per la prima volta dal febbraio dello scorso anno"."In molti Paesi - ha ricordato Bonomi -. La nostra speranza è che siano presto diffuse in tutto il mondo. Gli effetti surichiederanno tempo, ma la frenetica ricerca dele il rimedio tanto atteso ora c'è. Nella maggior parte dellevengono utilizzati"Siamo pronti a sostenere la comunità delnella costruzione di una n", ha detto il numero uno degli industriali sottolineando che "e alla qualesiano ie che isianoin modoRivolgendosi al Ministro dell'Economia, Roberto, collegato all'evento, Bonomi ha spiegato: "ilaffronta sfide epocali, ma ha la. Il business si impegna a far ricordare il 2021 come l'anno che ha avviato una rigenerazione sociale, economica e ambientale a livello mondiale. Ce lo meritiamo. Tutti noi.Secondo Bonomi, "per avere successo, il ruolo delle imprese è cruciale. Offriamo alla Presidenza del G20 un partenariato pubblico- privato veramente coeso e lungimirante. Siamo pronti a impiegare - ha assicurato - i nostri migliori