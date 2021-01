Garofalo Health Care scivola in borsa dopo aumento di capitale

Garofalo Health Care

(Teleborsa) - Giornata negativa in borsa per, che si posiziona a 5,28 con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 5,133 e successiva a quota 4,987. Resistenza a 5,733.Il gruppo, quotato sul segmento MTA e uno dei principali operatori del settore della, ha comunicato che è stata completata l'operazione dimediante l'emissione di 8,2 milioni nuove azioni ordinarie, in un collocamento privato riservato ad investitori qualificati. Le nuove azioni di Garofalo Health Care sono state collocate a un, per unIl solo azionista di controllo e amministratore delegato,, ha deciso di porre in vendita 300.000 azioni della società. Sono state quindi collocateMaria Laura Garofalo continuerà a controllare la società, con l'obiettivo didi Borsa Italiana. La ricapitalizzazione compiuta è infatti stata portata avanti anche con lo scopo di incrementare il flottante.