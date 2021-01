Italian Wine Brands chiude il 2020 con ricavi a 204 milioni di euro (+30%)

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -, gruppo vinicolo quotato su AIM, ha chiuso il 2020 con, pari a un. Le vendite si sono rafforzate sia sui mercati internazionali, dove sono stati realizzati ricavi pari a 164,1 milioni di euro (+32,8% rispetto al 2019), sia sul mercato domestico, dove i ricavi hanno raggiunto quota 39,5 milioni di euro (+18,6% rispetto al 2019).La suddivisione dei ricavi di vendita per canali distributivi, si legge in una nota, "evidenzia un marcato(vendita alle catene della Grande Distribuzione Organizzata, ai monopoli statali e al traditional trade),(vendita diretta ai privati), dovuto in particolare alla, sia in Italia che all’estero"."L’esercizio appena concluso e il perdurare della pandemia hanno dato prova delladi Italian Wine Brands e delle strategie commerciali implementate in questi anni - ha commentatodel Gruppo IWB - Da un lato, la flessibilità produttiva e organizzativa, ci ha consentito di aumentare i volumi di vendita in un contesto difficile e limitato dalle restrizioni legate allo stato di emergenza, dall’altro, lo sviluppo dei prodotti a marchi propri e glihanno consentito a IWB di posizionarsi in tempi relativamente rapidi tra i primi gruppi privati del vino in Italia".