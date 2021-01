M&A, nel 2020 in Italia operazioni in crescita del 37%

Nexi

(Teleborsa) - Il valore delleannunciate che hanno coinvolto l'Italia nel 2020 ammonta acon una progressione del 37% rispetto al 2019. Sempre lo scorso anno si è registrata, inoltre, una crescita delle operazioni di grandi dimensioni che compensano un calo del 23% del numero dei deal negli ultimi 12 mesi, a quota 1.240, il numero più basso dal 2015. È quanto emerge dalredatto dal provider di dati finanziariNel 2020 – si legge nel rapporto – oltre la metà dell'attività di M&A è stata registrata negli ultimi tre mesi dell'anno, con operazioni annunciate nel quarto trimestre per 38,4 miliardi di dollari, controvalore su base trimestrale che non si registrava dal primo trimestre del 2018. In particolare, – spiega Refinitiv – lehanno totalizzatovalori che non si registravano da cinque anni, finalizzate prevalentemente da operatori francesi (per 10,6 miliardi di dollari) e statunitensi (per 6,2 miliardi di dollari). L'ha raggiunto il picco degli ultimi tredici anni, pari a 28,9 miliardi di dollari, mentre lesono triplicate fino a raggiungere i 31,7 miliardi di dollari. A livello complessivo, l'attrattività italiana è stata compensata da unpari a 12,8 miliardi di dollari nel 2020, con una diminuzione del 34% rispetto al 2019 e valore più basso degli ultimi tre anni.In termini settoriali, Refinitiv rileva la dinamicità delcon un', seguito da telecomunicazioni (17%), industriali (8%), tecnologia (17%) e media (6%). Protagonista assoluto della stagione M&A 2020 è ilconcon l'attivo i due maggiori deal dell'anno per un controvalore complessivo di 12,7 miliardi di dollari, pari al 16,8% del totale M&A italiano. Grazie all'annuncio, ad inizio ottobre, della fusione per incorporazione della connazionale SIA, seguita a metà novembre dall'aggregazione con il, Nexi diventerà il leader europeo tra le paytech, a valle del closing di queste due operazioni.Sempre sotto il segno del finance si contraddistinguono la terza e la quarta operazione per dimensione, ovvero rispettivamente l'da parte die quella dida parte diIlarchivia il 2020 con 4 deal che occupano dalla quinta all'ottava posizione della classifica per dimensione, tra cui l'acquisizione da parte didi torri e siti italiani per le telecomunicazioni mobili di proprietà diseguita dall'acquisizione dida parte di un pool di investitori tra cui, mentre in settima posizione la cessione fino al 50% del capitale dial fondo australiano(Mira) e all'ottava l'ingresso dinel capitale di, newco che controlla la rete secondaria di. Nell'ambito media, oltre 2 miliardi di dollari per l'ingresso dimedia company creata per gestire e commercializzare i diritti tv della Lega Serie A.Sul versante degli advisor finanziari,conferma il primato del 2019 grazie al coinvolgimento in tutte le sei principali operazioni italiane di M&A del 2020.