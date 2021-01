MF Insurance Awards, quattro premi riconosciuti alla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - In occasione della cerimonia di premiazionedi ieri organizzata da Milano Finanza e ClassCnbc in collaborazione con Assinews e Fondazione Italiana Accenture, sono stati riconosciuti alladiquattro premi.Adè andato il, come Compagnia dell’anno per le acquisizioni di RBM Salute e del ramo assicurativo di Ubi, che hanno ulteriormente rafforzato la propria posizione di leadership nel mercato italiano. Adil, per la miglior efficienza di gestione nei vari Rami Danni e il Premio Compagnie di Valore, come migliore compagnia nel Ramo Malattie. Infine, adè stato assegnato il, per la miglior comunicazione esperienziale Area X per diffondere la cultura assicurativa.Durante la cerimonia è intervenuto, Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. "Il tema della diffusione della cultura assicurativa ci sta particolarmente a cuore insieme alla valorizzazione del talento dei giovani, allae all’– ha dichiarato – A fine 2019 abbiamo creatoa Torino, uno spazio dove i visitatori possono acquisire consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della protezione attraverso la realtà virtuale, e sosteniamo già dallo scorso anno il Master in Insurance Innovation, un percorso formativo post laurea che guarda ad un business centenario con gli occhi del futuro"."Il 2020 per noi è stato un anno importante che ha confermato la solidità del nostro Gruppo e la validità delle nostre scelte a partire dal modello di– ha aggiunto Fioravanti – Le operazioni societarie che hanno riguardato RBM e UBI sono un’ulteriore dimostrazione della nostra volontà di crescere come, ampliando la gamma dei prodotti, dei servizi e la qualità della protezione che offriamo ai nostri clienti"."Come Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo, quest’anno ci aspettiamo, inoltre, di continuare a crescere e ad espanderci nei servizi di protezione alle imprese, mantenendo sempre buoni livelli di. Per rispondere alle esigenze specifiche della clientela corporate, abbiamo creato anche una nuova agenzia che, grazie a una rete di sales specializzati, renderà maggiormente accessibili tutte le soluzioni di protezione non standardizzate delle nostre compagnie", ha concluso l'Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo Vita e Responsabile della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo.