Ristori impianti sci, Regioni chiedono 4,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Annunciata per lo scorso 18 gennaio, e poi rimandata a data da destinarsi, l'apertura degli impianti continua a slittare e la possibilità che il Covid si mangi l'intera stagione sciistica con una chiusura prorogata oltre il prossimo 15 febbraio si fa sempre più concreta. Solo pochi giorni fa l'ha stimato per l'industria della neve oltre 10 miliardi di euro di perdite di fatturato e una crisi che mette a rischio il futuro di centinaia di piccole e medie imprese e di oltre 75mila posti di lavoro.È in questo scenario che oggi, suè stata inserita nei lavori della– che ha discusso oggi anche di linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali – lada inserire nelNel dettaglio ilprevede la costituzione di unper gli operatori economici del settore del turismo invernale legato alle stazioni sciistiche e ulterioridel medesimo settore.