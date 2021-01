Scostamento da 32 miliardi, Gualtieri scrive a UE

(Teleborsa) - Lafino aproposta al Parlamento "nelle intenzioni del governo servirà per l'ultimoEd anche per questa ragione abbiamo previsto il dispiegamento di ingenti risorse di bilancio". Lo sottolinea il Ministro dell'Economia e delle Finanze,in unainviata al Vicepresidente della Commissione Europea,ed al commissario all'Economia,"Non si può escludere" unadel regime di restrizioni anti covid entrato in vigore il 16 gennaio in"e di conseguenza il Governo desidera avereper rispondere a questae prolungare, se necessario, lo schema di integrazione"Riteniamo che il. L'economia mondiale ha mostrato significativa resilienza nei passati mesi nonostante molti Paesi fosse investiti dalla seconda ondata", ha detto il Ministro intervenendo al, evento online organizzato daper l’avvio ufficiale dei lavori delE' necessario che le politiche messe in atto dai governo per fronteggiare la pandemia e le sue conseguenzeInvertire il sostegno della politica fiscale "in questa fase significherebbe compiere un errore costoso". Ma il "focus" dovrà gradualmente, ha sottolineato Gualtieri.Il Titolare del Tesoro ha sottolineato che il governo italiano, durante la presidenza del G20, si adopererà per "conseguire un accordo globale sulla, sulla base del lavoro svolto dall'Ocse". Quindi, ha aggiunto: un "sistema di tassazione internazionalee è fondamentale per promuovere la"Non possiamo ignorare come le politiche fiscali possano sostenere lae. L'Italia promuoverà un dibattito sul ruolo della tassazione nella protezione dell'ambiente e nella promozione di un", ha assicurato Gualtieri osservando che "un rinnovato. Allo stesso modo, dedicheremo la massima importanza al pieno coinvolgimento della comunità imprenditoriale e della società civile in generale. LoPoi un passaggio obbligato sull'insediamento del Presidente USA Joe Biden che ieri ha giurato. "Siamo estremamente fiduciosi che il cambio di amministrazione negli Usa". "- ha detto Gualtieri - pur rimanendo realistici e consapevoli che il G20 è un gruppo basato sul consenso, speriamo di poter fare progressi su una serie di argomenti delicati ma cruciali, come la